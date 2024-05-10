Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan adaylık kararı! /10 Mayıs 2024 00:29

Ali Koç'tan adaylık kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Haziran ayında yapılacak olan seçim genel kurulda yeniden aday olacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda adaylığı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı.

Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Sadettin Saran süre tanımıştı
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aday olması halinde seçimlerde aday olmayacağını açıklayarak, şu sözleri kaydetmişti:

"Sayın başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."
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