Kızıl Meydan’da çok sayıda liderin katılımıyla Zafer Bayramı









Bu sene 79’uncu kez kutlanan Zafer Bayramı, Kremlin surlarının önünde Kızıl Meydan’da, binlerce asker ve çok sayıda vatandaş katılımıyla gerçekleşti. Resmi rakamlara göre 9 binden fazla askeri personel Kızıl Meydan'a geldi.





Çok sayıda ülke lideri katıldı





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak çok sayıda ülke lideri törene katıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun da hazır bulunduğu törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşma yaptı.





Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen en görkemli geçit töreni Kızıl Meydan’da gerçekleştirilirken, tören, 150. sınıf Motorlu Tüfek Bölümü’nün Zafer Sancağı ve Rusya’nın ulusal bayrağıyla birlikte başladı.

Geçit törenine başkanlık eden Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov’u karşılayan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus üretimi “Aurus” marka limuzinin üstü açık modelinde ayakta durarak geçit törenine katılan tüm askerlerini selamladı.





Putin, Rusların Zafer Günü’nü kutladı





Geçit töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Rus ordusunun 9 Mayıs Zafer günü’nü kutlarken, 1945 yılında alınan bu zaferin faşizme karşı alınan büyük bir zafer olduğunu ifade etti.

Bazı kesimlerin 2. Dünya Savaşı hakkındaki hakikatı değiştirmeye çalıştığını belirten Putin, bu hakikatın yalanlar üzerine sömürgeci politika inşa edenler için engel teşkil ettiğini vurguladı.





Putin, bir yıl önce olduğu gibi konuşmasında özel askeri operasyona katılanları da andı. Rus lider, dinleyicileri Ukrayna'da ölen savaşçıların anısını onurlandırmaya davet etti, törene katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.





Putin, rövanşizm ve tarihle alay etmenin, Nazizm'i meşru kılmanın Batılı elitlerin izlediği politikanıın bir parçası olduğunu kaydederek bu politikanın yeni çatışmaları körükleme amacı taşıdığının altını çizdi. Bu politikanın yeni çatışmaları körükleme amacı taşıdığının altını çizdiği konuşmasında, "Babalarımız, dedelerimiz ve atalarımız, doğdukları toprakları savundular, Nazizm'i ezdiler ve Avrupa halklarını özgürleştirdiler" diye hatırlattı.

Rus lider, Rusya'nın küresel çatışmanın önüne geçmek ve kimsenin tehditte bulunmasına izin vermemek için her şeyi yapacağının sözünü verirken, "Herhangi bir ülkenin veya ittifakın ayrıcalıklı olduğu yönündeki iddialarını reddediyoruz. Bu tür aşırılığa kaçan hırsların nelere yol açtığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.





Moskova’da karla karışık yağmur yağışından dolayı Rus askeri birliklerin, kışlık şapka ve üniformalarla törene katılması dikkatlerden kaçmadı. Geçit töreninin başladığı sabah saatlerinde Moskova'da sıcaklık 0°C'nin üzerine çıkmadı.