Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar Çevik Kuvvet polisi çıktı /09 Mayıs 2024 17:02

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar Çevik Kuvvet polisi çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün duyurduğu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişiler arasından ikisinin Çevik Kuvvet'te görevli polis olduğu ortaya çıktı.

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Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Osmaniye'de yapılan operasyonla ilgili bilgileri paylaştı ve 4 sokak satıcısının 61 kilo skunk maddesiyle yakalandığını belirtti. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü de operasyonlar sonucunda 13 kişinin tutuklandığını ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Ancak detaylar paylaşılmazken, sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, Osmaniye'de yapılan yol kontrolünde 5 Mayıs'ta 19 kilo 950 gram skunk ile yakalanan 2 kişinin polis olduğu tespit edildi. Bu polisler Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı olup, Dêrik ilçesinde çevik kuvvet polisi olarak görev yapıyorlardı. Bu polislerin uyuşturucu maddeyi Mardin'den alıp Adana'ya götürdükleri ve bir ihbar sonucu yakalandıkları belirtildi. Polis memurları R.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili olarak gözaltına alınan kişilerin kimliklerine dair detaylı bilgi paylaşmadığı ifade edildi.
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