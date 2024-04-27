Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel, 'şatafatlı oda'da israf uyarısı yaptı /27 Nisan 2024 17:34

Özgür Özel, 'şatafatlı oda'da israf uyarısı yaptı

CHP lideri Özel, yönetimi AKP'deyken yeni bina ve başkanlık odası için 2021'de kasasından 4 milyon dolar çıkan Yunusemre Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, gelecek hafta israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirterek, diğer partilere de örnek olmasını isteyeceklerini söyledi.

Özel, memleketi Manisa'da 31 Mart'ta partisinin adaylarının kazandığı Yunusemre ile Şehzadeler belediyelerini ziyaret etti.

Gösterişli makam odası ile gündem olan Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kazandıkları bütün belediyelerde herkesin hizmetinde olacaklarını ifade ederek Özel, seçimi sandıkta bıraktıklarını, ayrım gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini kaydetti.

"YARGI ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

Özel, önceki belediye yönetimlerinin yapmış oldukları kusurları, küçük hataları görmezden gelebileceklerini anlatarak ancak kasıtlı yapılan, kamu zararına yol açan iş ve işlemlerin hesabını yargı önünde soracaklarını belirtti.



"ÖLMEYİ GÖZE ALIYORUM"

Geçen aralık ayında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde provokasyona maruz kaldığını söyleyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

- Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmeseniz, orada bir provokasyon var.' diye uyardılar. 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum.' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki o olayların içinde büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesinin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak.

Özel, kumpasın iki tarafı olduğunu söyleyerek, hepsinin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.

İSRAF GENELGESİ

Özel, gelecek hafta CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere israf ve tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını dile getirerek "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz." dedi.

Daha sonra Şehzadeler Belediyesi'ne geçen Özel, Türkiye'nin gözünün Manisa'daki CHP'li belediyelerde olacağını belirterek, "Sizlerin başarısı, doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum" sözlerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel, 'şatafatlı oda'da israf uyarısı yaptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:07