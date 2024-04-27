Samanyolu Haber /Gündem / Tokat'ta depremin bilançosu açıklandı /27 Nisan 2024 17:27

Tokat'ta depremin bilançosu açıklandı

18 Nisan'da büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen dört depremin salladığı Tokat'ta hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan günü büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen dört deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.

4 BİN HAFİF HASARLI BİNA

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, hasar tespit çalışmalarının tamamladığını ifade ederek, şu rakamları paylaştı:

- 18 Nisan günü meydana gelen depremlerde 3 ilçemiz, 30 köyümüz ve 1 beldemiz etkilendi.

- Yaklaşık 1700'e yakın çadır, altı bine yakın battaniye dağıtımı yapıldı. Isıtıcılar dağıtıldı. Şu anda vatandaşlarımızın bir kısmı çadırlarda kalıyor.

- Deprem bölgesinde 349 ev ağır hasar tespit edildi. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var. Hasar tespiti çalışmaları tamamen bitti.
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