Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da büyük felaket: Can kaybı artıyor /10 Mayıs 2024 09:39

Brezilya'da büyük felaket: Can kaybı artıyor

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Bir atın günlerce sularla çevrili çatıda mahsur kaldığı anlar endişeyle takip edildi.

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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, kaybolanların sayısının 136'ya çıktığı bildirildi.

Suların yükselmesiyle çatıda günlerce mahsur kalan atı kurtarma çalışmaları ise ülkede heyecan yarattı.

Caramelo ismi verilen at, dar bir çatıda dengede durarak uzun süre yardım gelmesini bekledi. Kurtarma ekipleri ata dün ulaşarak botla güvenli bir yere taşıdı.



Öte yandan, bir itfaiye erinin hayatını riske atarak sel bölgesinde mahsur kalan çok sayıda köpeği kurtardığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 107'ye, kayıpların sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yerel basına göre, halen binlerce kişiye elektrik ve internet hizmeti verilemiyor; ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.
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