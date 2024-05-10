Sürpriz görüşme: 11 gün sonra tekrar bir araya geliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.30'da kabul edecek.



Erdoğan 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.



İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan 45 dakikalık temasın ardından açıklama yapılmamıştı.



İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.

