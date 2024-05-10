Troller onu da hedef almıştı: AKP'li Zengin 'trol hesaplar' raporunu Erdoğan'a sundu

Sputnik Türkiye'den Osman Nuri Cerit'in haberine göre, yerel seçimler sonrasında bazı sosyal medya hesaplarının hedefi olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim sürecine sosyal medya hesaplarının etkisine ilişkin bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.



AKP seçim yenilgisinin nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Teşkilatlar, adaylar, milletvekilleri ve seçim stratejisine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, sosyal medya paylaşımları ve bazı sosyal medya hesaplarının paylaşımlarının ne kadar etkili olduğu da değerlendiriliyor.



Yerel seçimden sonra AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edilmişti.



Erdoğan’ın, “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin” dediği de ifade edilmişti.



ÖZLEM ZENGİN RAPOR HAZIRLADI



Bu kapsamda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in bir rapor hazırlayarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu öğrenildi. Raporda troll olarak adlandırılan hesapların yaptığı paylaşımlar, bu paylaşımların partiye zararları gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.



Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgi verildiği öğrenilirken, sosyal medyanın yanı sıra medyada AKP’ye yakınlığı ile tanınan yorumcuların açıklamalarının da seçim sonuçlarına etkilerinin irdelendiği ifade edildi.



ZENGİN DE TROLLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI



Yerel seçim sonrasında seçim yenilgisini ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Grup Başkanvekili Özlem Zengin de hedef alınmıştı. Zengin’in istifa edeceği ya da görevden alınacağına yönelik paylaşımlar yapılmıştı. Zengin’in seçim yenilgisinde etkili olduğuna yönelik paylaşımlar da yapılmıştı.

