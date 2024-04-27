Zirveye sayılı günler kala herkes bunu merak ediyor: Özel, Erdoğan ile neler konuşacak?

Özgür Özel, Meclis’teki odasında Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, avukatımız İsmail Yılmaz, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi yazarımız Saygı Öztürk ve Parlamento Muhabirimiz Veli Toprak ile görüştü. Saygı Öztürk’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündemi değerlendiren CHP lideri Özel, “Erdoğan’la görüşmemde siyaset dilinin düzeltilmesi ve gerginlik yaşanmaması için üzerime düşeni yapacağım” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşme günü, yeri ve saati henüz belli değil. Özel’in ilk tercihi Çankaya Köşkü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Ofisi. İkinci tercihi TBMM, üçüncü tercihi AKP Genel Merkezi. Ama “İlla sarayda görüşelim” denilirse de saraya gidecek.





Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Türkiye’de siyaset gündemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmeye kilitlendi. “Erdoğan’ın gündemine hapsolmayacağız. Ben gittiğim yerde milletin sıkıntısını, derdini anlatacağım” diyen Özel, görüşmede gündeme gelecek konu başlıklarını Sözcü’ye açıkladı. Özel şunları dile getirdi:“Belediye başkanları ile yaptığımız toplantıda birtakım öneriler çıktı. Nazım plan imzalarının atılması, krediler gibi. Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili de her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim. Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim. Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim.”“Türkiye’nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin güçlü bir dış politikası için yurt dışında iktidar-muhalefet ayırımı olmaz. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım. Kamyoncunun AKP’li, MHP’li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişkiler, Ermeni meselesi... Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız. Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.”Özel, “Siyasette, münakaşa ile müzakere birlikte yürür” diyeceğini belirterek şöyle devam etti:“Bizim müzakere ediyor olmamız lazım geldiğini söyleyeceğim. Nezaketen ‘siyasetin dilinin düzeltilmesi için üzerime düşeni yapacağım’ diyeceğim. Yapıyorum, söylüyorum da. Ama ‘Hakaret, kavga yapmayacağımı’ söyleyeceğim. Kötü söz duymadan kötü söz söylemeyeceğimi belirteceğim. Yapacağımız görüşmede gerginlik olmasın, nezaket olsun diye üzerimize düşenleri konuşacağım.”Özel, belediye başkanları, il başkanları, Parti Meclisi ve MYK ile toplantılar yaptığını, 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e gidip fikirlerini aldığını, önceki genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin’le temas ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hafta başında görüşüp önerilerini alacağını ifade etti.Özel, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’a açtığı davaları çektiğini belirtti ve bunun gerekçesini de şöyle açıkladı: “MHP’de olduğu dönemde Cumhurbaşkanına parmak salladığım gerekçesiyle Enginyurt, ‘Özgür Özel’in parmaklarını kırmaya gidiyorum’ demişti. Sonra muhalefete bizim tarafa geçince karşı tarafa bağırıyor. Davayı çektim. Seçmen bizi merkeze oturttu. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Görünmeyen bir şey de Doğu, Güneydoğu’da anketlerde yüzde 9 -10-11 çıkıyoruz. Hatta bu seçim sonrası bir ankette oy oranımız 13-14 gözüküyor. Oradan da çok ciddi oy alabiliriz.”AKP’nin başarı hikayesinin 1994’te başlayan belediyecilik olduğunu belirten Özel, bu monuda nasıl çalışmalar yürüteceklerini şöyle anlattı: “Üçlü bir yapı kurduk. Danışma Kurulu’nda ben, Yılmaz Büyükerşen ve daha önce belediye başkanlığı görevinde bulunmuş bazı isimler olacak. Örneğin Murat Karayalçın. İl Belediye Başkanlığı yapmış, yeniden aday olmamış başkanlar olacak. Ya seçimi kaybetmiş ya kendi aday olmamış namuslu, dürüst, partiye ihanet etmeyenleri alacağız. Hatay’dan kadın belediye başkanımız İris Hanım da eski Genel Sekreterimiz Bihlun Tamaylıgil de olacak. Bu danışma kurulu benimle birlikte fikir üretecek ve kararları verecek. Altında üçlü yapı var. Bir eğitim yapısı var yine Yılmaz Büyükerşen’le Açık öğretim modeline benzer bir model ama yüksek teknolojiyle, uzaktan eğitim. Seçilmişlere, adaylara, mesela belediye meclis üyelerine, ileride başkan adayı olman için hangi kursları bitirmen lazım belli, belediye meclis üyesi adayı hangi dersleri geçmiş olması lazım belli. Milletvekili adayının temel siyasi eğitim, protokol eğitimi buraya gelirken belli bir birikimle aday olacak. Bunun yanında belediye personelinin eğitimi. İmar bölümünde çalışanlar 3 ay içinde şu şu kodlu dersleri yapsınlar sınavını biz online olarak yapacağız. Arada sorular sorarak takip edip etmediği de görülecek, mecbur izleyecekler. Belediye çalışanlarının eğitimi de var. Bir de bu akademinin bizim örgüt eğitimi var, parti okulu var ya, artık dünyadaki hiçbir şirket yüz yüze eğitim vermiyor. Uzaktan üyeyi mesela ilçe başkanı adayı olacak mı? 4 dersten geçmiş olması lazım. İl başkanı adayı olacak mı? 6 dersten geçmiş olması lazım. İlçe başkanlığını önceden yapanlara 2 ders. Yani birincisi eğitim.”Belediyeler arasında eşgüdümün de Büyükerşen tarafından sağlanacağını anlatan Özel, yürütülecek çalışmayı şöyle açıkladı:“Yılmaz Hocanın gözetiminde profesyonel bir ekip, hangi belediyenin ne projesi varsa topluyor. Selçuk’a gidiyorum, ‘Efes Kart’la sosyal yardım yapılıyor. Kuşadası’na gidiyorum, ‘Efe Kart’la yardım yapılıyor. Ankara’da ‘Anka Kart’ var. Dönüşüm sırasında bir yüzü eskisi gibi olacak bir yüzüne ‘Halk Kart’ yazacağız. Yani tüm kartlar standart olacak. Bunun gibi bütün hizmetleri CHP’de markalaşmış işler olarak yapacağız. Yine eşgüdümde şu var: Örneğin Mersin Yenişehir Belediyesi 600 kişilik öğrenci yurdu yapmış, projesi hazır. Manisa’daki büyükşehir niye 600 kişilik bir öğrenci yurdu için proje çizdirsin ki? O projede revize yapılır.Eşgüdümüm bir tarafı da şu: Stratejik plan. Hepsi ayrı ayrı hazırlıyor ya. Stratejik plan hazırlama merkezi Ankara’da olacak. Belediyelere ölçütüne, verilerine göre onun taslağını da biz hazırlayacağız. Taslaklar 400 belediye yerine aslında var olan 6 tip plan taslağı var. Verecek, o kendine göre içini dolduracak.”