'AstraZeneca, Covid-19 aşısını küresel çapta geri çekti'

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre İngiliz-İsveçli ilaç üreticisi AstraZeneca, mahkeme kayıtlarında COVID-19 aşısının 'nadir ancak tehlikeli yan etkileri olduğunu' kabul ederek, aşıyı küresel çapta geri çekme kararı aldı.



Haberde, şirketin "pazarlama iznini" geri çekmesinin ardından aşının artık Avrupa Birliği'nde kullanılamayacağı belirtildi.



Aşının geri çekilmesine ilişkin başvurunun 5 Mart'ta yapıldığı ve 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdiği belirtilen haberde, önümüzdeki aylarda İngiltere ve Vaxzevria olarak bilinen aşıyı onaylayan diğer ülkelerde de benzer başvuruların yapılacağı ifade edildi.



AstraZeneca, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi ve resmi bir açıklama yapmadı.



Euronews'te yer alan habere göre geri çekme kararı, Boris Johnson tarafından "İngiliz bilimi için bir zafer" olarak müjdelenen ve 'altı milyondan fazla hayat kurtardığı' belirtilen aşının kullanımını sona erdiriyor.



AstraZeneca, aşının artık üretilmediği ve tedarik edilmediğini, yerini yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını belirtiyor.



Vaxzevria aşısı, son aylarda kan pıhtılaşmasına ve düşük kan trombosit sayısına neden olan çok nadir bir yan etki nedeniyle incelemeye alınmıştı.



Gazeteye göre AstraZeneca, Şubat ayında mahkemeye sunduğu mahkeme belgelerinde aşının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" kabul etti.



Açılımı Trombositopeni Sendromlu Tromboz olan TTS, Birleşik Krallık'ta en az 81 ölüm ve yüzlerce ciddi yaralanmayla ilişkilendirilmiş durumda.



AstraZeneca, Yüksek Mahkeme'de görülen farklı bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edildi.