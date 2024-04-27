Merkez'de üst yönetimin maaşı belli oldu

Ancak başkan ve yardımcıları ek ödeme aldığı için 2023’te TCMB Başkanlığı görevinde bulunan Hafize Gaye Erkan ile Fatih Karahan’a aylık brüt olarak yaklaşık 430 bin liralık maaş ödemesi yapıldığı tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın 2023 faaliyet raporuna göre, geçen yıl üst düzey yöneticilere ödenen ücret yüzde 60.52 zamla 36 milyon 756 bin liraya çıkarıldı. Merkez Bankası Kanunu gereği başkan ve başkan yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Başkan ve başkan yardımcılarına ayrıca aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydıyla ek ücret veriliyor. Banka yöneticileri ve personeline 2 aylık maaşı geçmemek üzere bir de kârdan pay aktarılıyor. Bu hesaba göre, TCMB Başkanı'na 2023'te ek ödeme hariç yaklaşık olarak aylık brüt 258 bin lira, ek ödeme dahil aylık brüt 430 bin lira ve yıllık da yaklaşık brüt 5.1 milyon lira maaş ödendiği tahmin ediliyor. Aynı şekilde başkan yardımcılarına ödenen aylık brüt maaşın da ek ödeme hariç 215 bin lira, ek ödeme dahil 358 bin lira olabileceği hesaplanıyor.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre enflasyonu düşüremeyen ve zararı katlanan Merkez Bankası (TCMB), üst düzey yönetimine, geçen yıl toplam 36 milyon 756 bin lira brüt ücret ve maaş ödemesi yaptı. Bu para, Merkez Bankası başkan, başkan yardımcıları, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Banka Meclisi üyeleri ve denetçilerden oluşan toplam 15 kişi arasında pay edildi. Buna göre, üst yönetime kişi başına ortalama ödenen yıllık ücret 2 milyon 450 bin lirayı, aylık da 204 bin lirayı aştı.Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan aylık 430 bin TL brüt maaş alıyor.Rapora göre, Merkez Bankası yönetimi personel maaşlarına 2023 yılında yüzde 101.2 oranında zam yaptı. Personele ödenen ücret ve maaşların yıllık tutarı 2.2 milyardan 4 milyar 539 milyon liraya çıktı. Merkez Bankası'nda çalışan sayısı, İstanbul’a taşınmanın da etkisiyle bir yılda 60 kişi artarak 3 bin 835’e yükseldi. Buna göre, Merkez Bankası çalışanlarına ortalama olarak ödenen aylık brüt maaş yaklaşık 49 bin liradan 98 bin 630 liraya, personel başına yıllık ortalama brüt gelir 588 bin liradan 1 milyon 183 bin liraya çıkarıldı.