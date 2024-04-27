İYİ Parti'de karar günü

İYİ Parti, bugün yapacağı olağanüstü kurultayla yeni genel başkanını seçecek. ATO Congresium’daki kurultayda Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarışacak.



31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin ardından İYİ Parti olağanüstü seçimli kurultay kararı aldı ve Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı.



Akşener olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde bugünkü kurultay sonrası siyasetten ve İYİ Parti liderliğinden çekilecek. Seyircisiz yapılacak kurultayda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.



‘MUHALEFETE MUHALEFET’ KAYBETTİRDİ



İYİ Parti, CHP-SP-DP-DEVA-GP’den oluşan 6’lı masanın da ortağı olmuş ancak daha sonra kopmuştu. Yerel seçime ittifak yapmadan giren, eski ortağı CHP’ye de muhalefet yapan Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da eleştirip karşısına aday çıkarmıştı. Yerel seçimlerdeki ‘muhalefete muhalefet’ stratejisinin başarısız olmasının ardından İYİ Parti’de istifalar yaşanmıştı.



Parti bugüne kadar merkez sağ seçmeni toparlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Girdiği seçimlerde de istediği oyu alamadı. Genel Başkan Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı oldu ancak yüzde 7 oy alabildi. Girdiği seçimlerde de istediği oyu alamadı.

Engellemelere rağmen kurulmuştu



İYİ Parti’yi kuran isimler Devlet Bahçeli’nin parlamenter sisteme son veren 2017 anayasa referandumunda ‘Evet’ oyu çağrısı yapması üzerine MHP’den kopmuş, Meral Akşener, Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ gibi isimler de ihraç edilmişti. İYİ Parti, önüne çıkarılan çeşitli engellere karşın, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde 200 kurucu üye ile siyasi hayata adım attı. Kurucu üye listesinde ağırlıklı olarak MHP’li ve ülkücü kökenli isimler yer aldı. Refah, Anavatan, Doğru Yol ve Demokratik Sol Parti’de görev yapmış isimler de katıldı. CHP’nin 15 milletvekilini geçici olarak vermesi sonrası parti TBMM’de grup oluşturdu ve seçime katılabildi. İYİ Parti halen TBMM’de 38 milletvekili ile temsil ediliyor.