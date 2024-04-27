Samanyolu Haber /Gündem / Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 kişi yakalandı /27 Nisan 2024 08:16

Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-14' operasyonu kapsamında 42 ilde gerçekleştirilen operasyonda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 321 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 İlde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında;
322 Kg Uyuşturucu Madde ve
135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.
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