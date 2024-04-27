Narkoçelik-14 operasyonu: 42 ilde 321 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 İlde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:



Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında;

322 Kg Uyuşturucu Madde ve

135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi



321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.