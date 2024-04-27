Samanyolu Haber /Ekonomi / KDV düzenlemesi yürürlüğe girdi /27 Nisan 2024 08:12

KDV düzenlemesi yürürlüğe girdi

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV’ye ince ayar geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı lokanta, kafe ve pastane gibi yerlerde satılan yiyecek ve içeceklerden alınacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı için düzenlemeye gitti.

KDV Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasını ön gören tebliğ Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye Temmuz 2023'te çıkarılmıştı. Söz konusu KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edilmesi üzerine GİB tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile buna karşı önlem alındı.

Tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında (alkollü ürünlerde yüzde 20) KDV hesaplayacak.
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