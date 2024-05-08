Samanyolu Haber /Gündem / Amasra'da tahliye, Soma'da erteleme /08 Mayıs 2024 13:55

Amasra'da tahliye, Soma'da erteleme

Kamuoyunun yakından takip ettiği iki maden faciası davası bugün görüldü. Soma davası 12 Eylül'e ertelendi, Manisa Barosu'nun davaya katılma talebi reddedildi. 43 işçinin öldüğü Amasra maden kazasında ise tutuklu sanıklardan üçü tahliye oldu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 maden işçisinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 7. Duruşması Bartın Adliyesinde görüldü.

Duruşmanın sonunda Mahkeme Heyetince açıklanan ara kararda olası kastla öldürme suçundan tutuklu yargılanan ve haklarında 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan ve haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen diğer tutuklu sanıklardan Levent Aydın, Şahan Kahraman, İbrahim Hakan Mengeş hakkında ise Adli Kontrol Tedbiri kapsamında Konutunu Terk Etmeme yükümlülüğü ile tahliye kararı verildi.

Duruşma 6 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.

SOMA'DA KAMU GÖREVLİLERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Diğer taraftan Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada 28 kamu görevlisi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Manisa Barosu'nun davaya katılım talebi reddedildi. Dava 12 Eylül'e ertelendi.
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