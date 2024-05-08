Samanyolu Haber /Gündem / Okul müdürünün öldürüldüğü saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı /08 Mayıs 2024 09:27

Okul müdürünün öldürüldüğü saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da bu yıl disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan 17 yaşındaki Iraklı Y.K.'nın, okuduğu lisenin müdürünü öldürdüğü silahlı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan (74), 2024 yılında disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan 17 yaşındaki Iraklı Y.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıdan önce okula gelen Y.K.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.K.'nın okula giriş anı ve saldırının ardından elinde bulunan silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

SUÇ KAYDI VARMIŞ, 'KAYIP KİŞİ' OLARAK ARANIYORMUŞ

Saldırının ardından bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınan Y.K.'nın, ifade işlemleri sırasında 'Taksirle yaralama', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet'ten suç kaydının olduğu, ayrıca 'Kayıp kişi' olarak arandığı ortaya çıktı.

"5 AY SONRA GELİP MÜDÜRÜ VURUYOR"

Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı 'menfur saldırı' sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

MÜDÜRÜN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İbrahim Oktugan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edildi.
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