Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı'nda alarm verildi /08 Mayıs 2024 10:27

İstanbul Havalimanı'nda alarm verildi

İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları açılmayan bir kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

SHABER3.COM

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı.

FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üstü iniş gerçekleştirdi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilotun tahliye edildiğini, yoğun sezonda olunmadığı için önemli bir aksama yaşanmayacağını söyledi.

PİLOTA GÖRE HİDROLİK ARIZASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.

- Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.
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