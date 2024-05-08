Samanyolu Haber /Dünya / TikTok ABD'ye dava açtı /08 Mayıs 2024 10:34

TikTok ABD'ye dava açtı

Tiktok'un sahibi ByteDance, uygulamanın ABD'de yasaklanması ve elden çıkarılmasını öngören yasanın iptali için dava açtı.

SHABER3.COM

TikTok ve şirketin Çinli sahibi ByteDance, 170 milyon ABD'linin kullandığı kısa video uygulaması Tiktok'un satılması ve satılamaması halinde ABD'de yasaklanmasının önünü açan yasanın iptali için dava açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan yasa ile ByteDance şirketine TikTok'u elden çıkarması için 19 Ocak 2025'e kadar süre verildi. ByteDance bu tarihe TikTok'u elden çıkaramazsa uygulama 19 Ocak 2025 itibarıyla ABD'de yasaklanacak.

'ANAYASAYI İHLAL EDİYOR'

TikTok ve ByteDance, Columbia Bölgesi temyiz mahkemesinde açtıkları davada, yasanın anayasada korunan ifade özgürlüğüne aykırı olması ve diğer gerekçelerle ABD anayasasını ihlal ettiğini savundu.

TikTok ve ByteDance, "Kongre, tarihte ilk defa, tek bir platformun kalıcı olarak ve tüm ülke çapında yasaklanmasına neden olacak bir yasa çıkardı" dedi.

Dava başvurusunda Tiktok'u elden çıkarmanın "ticari, teknolojik ve yasal olarak mümkün" olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığı davaya yönelik sorulara yanıt vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TikTok ABD'ye dava açtı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:46