Game of Thrones'un yıldızı yaşamını yitirdi

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Kevan Lannister karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Ian Gelder'in yaşamını yitirdiği açıklandı.



74 yaşındaki oyuncuya Aralık ayında kanser teşhisi konduğu ve o zamandan beri hastalıkla mücadele ettiği belirtildi. Gelder'in partneri Ben Daniels sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklamalarda bulunarak Gelder'in hayranlarını bilgilendirdi.



Safra yolu kanseri teşhisi konulan Gelder'in partneri, "Ona bakmak için tüm işimi bırakmıştım ama ikimiz de her şeyin bu kadar hızlı olacağını bilmiyorduk" dedi. Daniels, "O benim mutlak kayamdı ve sevgi dolu bir insandı" dedi.

