Iphone'lara büyük yenilik: Görüşmeler başladı

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri odaklarına yapay zekâyı alarak çalışmalarına devam ederken dünyanın önde gelen isimleri de bu uğurda yan yana geliyor.



Bloomberg'in haberine göre; Apple, iOS 18'e gelecek bazı yapay zekâ özelliklerini desteklemek için ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI ile görüşmelere başladı. Apple aynı zamanda bazı iOS 18 özelliklerini desteklemek için kendi geniş dil modellerini de oluşturuyor ancak OpenAI ile görüşmeleri bir sohbet botu/arama bileşeni etrafında yoğunlaşıyor.



Apple'ın ayrıca Google'ın yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini'yi lisanslamak için Google ile görüşmelerde bulunduğu da daha önce basına yansımıştı. Bu görüşmelerin hâlâ devam ettiği bildirilirken Apple'ın her iki yönde de ilerleyebileceği üzerinde duruluyor.



Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketleri yapay zekâ konusunda kıyasıya bir mücadeleye girerken şimdiye kadar Apple, bu konuda çok daha sessiz kalmıştı. Ancak bazı hazırlıklar içinde olduğuna dair ipuçları da bırakıyordu: Şirket şubat ayında kazançlarını açıkladığında CEO Tim Cook, Apple'ın yapay zekâ üzerinde çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ettiğini ve bu yılın sonlarında bu alanda devam eden çalışmalarının ayrıntılarını paylaşmaktan heyecan duyduğunu söyledi.



Ayrıca bu yılın sonlarında yapay zeka merkezli dizüstü ve masaüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye başlayacağı da bildiriliyor.