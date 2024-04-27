Samanyolu Haber /Teknoloji / Iphone'lara büyük yenilik: Görüşmeler başladı /27 Nisan 2024 08:03

Iphone'lara büyük yenilik: Görüşmeler başladı

Apple, yapay zekâ desteği için görüşmelerde... Şirketin bir sohbet botu oluşturmak üzere Google ile görüştüğü haberlerinden sonra şimdi de OpenAI ile görüştüğü belirtiliyor.

SHABER3.COM

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri odaklarına yapay zekâyı alarak çalışmalarına devam ederken dünyanın önde gelen isimleri de bu uğurda yan yana geliyor.

Bloomberg'in haberine göre; Apple, iOS 18'e gelecek bazı yapay zekâ özelliklerini desteklemek için ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI ile görüşmelere başladı. Apple aynı zamanda bazı iOS 18 özelliklerini desteklemek için kendi geniş dil modellerini de oluşturuyor ancak OpenAI ile görüşmeleri bir sohbet botu/arama bileşeni etrafında yoğunlaşıyor.

Apple'ın ayrıca Google'ın yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini'yi lisanslamak için Google ile görüşmelerde bulunduğu da daha önce basına yansımıştı. Bu görüşmelerin hâlâ devam ettiği bildirilirken Apple'ın her iki yönde de ilerleyebileceği üzerinde duruluyor.

Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketleri yapay zekâ konusunda kıyasıya bir mücadeleye girerken şimdiye kadar Apple, bu konuda çok daha sessiz kalmıştı. Ancak bazı hazırlıklar içinde olduğuna dair ipuçları da bırakıyordu: Şirket şubat ayında kazançlarını açıkladığında CEO Tim Cook, Apple'ın yapay zekâ üzerinde çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ettiğini ve bu yılın sonlarında bu alanda devam eden çalışmalarının ayrıntılarını paylaşmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Ayrıca bu yılın sonlarında yapay zeka merkezli dizüstü ve masaüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye başlayacağı da bildiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Iphone'lara büyük yenilik: Görüşmeler başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:50:39