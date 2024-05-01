Facebook ve Instagram'a dezenformasyon soruşturması

Operasyon merkezi

Avrupa Komisyonu, Meta'nın alt şirketleri Facebook ve Instagram'ın dezenformasyonla mücadele çabalarının Dijital Hizmetler Yasası (DHY) kapsamında soruşturma altında olduğunu duyurdu.Komisyon, şüpheli ihlallerin Meta'nın platformlarındaki aldatıcı reklamcılık ve siyasi içerikle ilgili politikalarını kapsadığını söyledi.Avrupa Birliği'nin yönetici organına göre, şirketin reklam ağı yanlış bilgiye karşı savunmasız ve potansiyel olarak Rus ağları için bir hedef.Meta'nın, dezenformasyon takip aracı CrowdTangle'ı kapattıktan sonra yerine başka bir araç koymaması nedeniyle gerçek zamanlı seçim izleme aracından yoksun olması araştırmacıların ve gazetecilerin şirketin yasadışı içeriği kaldırmak için ne gibi çabalar gösterdiğini bilmelerini zorlaştırıyor.Komisyon'dan yapılan açıklamada “Meta'nın aylık 250 milyondan fazla aktif kullanıcı bulunan AB'deki platformlarının erişimi, Avrupa seçimleri ve çeşitli üye devletlerde yapılacak diğer seçimler göz önüne alındığında dezenformasyon izleme yetenekleri, seçmen müdahalesinin tespiti ve bastırılmasının belirlenmesi ve gerçek zamanlı seçim şeffaflığı ile ilgili sıkıntılar sivil söyleme ve seçim süreçlerine zarar verebilir” ifadeleri yer aldı.Komisyonun ayrıca siyasi içeriklerin belirgin bir şekilde işaretlenmesi ve yasadışı içeriklerin tespiti mekanizmaları hakkında soruları bulunuyor.Euronews'e konuşan bir AB yetkilisi, Meta'nın değişiklikleri ne zaman yapması gerektiğine dair belirli bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi. Komisyon, halihazırda bazı yapıcı görüşmeler yapmış olan Meta'nın işbirliği yapmasını bekliyor.Yetkili, “Hızlı hareket edeceklerine inanıyoruz. Web sitesinin Rus aktörler tarafından istismar edilmesi kimsenin çıkarına değil ve bununla para kazanmaları temelde yanlış” dedi.DHY uyarınca, Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olarak belirlenen şirketlerin - AB'de aylık ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip çevrimiçi platformlar - şeffaflık gereklilikleri ve çevrimiçi reşit olmayanların korunması gibi katı kurallara uymaları gerekiyor.Meta, bu yılın başlarında, “potansiyel tehditleri belirlemek ve gerçek zamanlı koruma kalkanları uygulamak” amacıyla seçimler için kendi operasyon merkezini kurduğunu söyledi. Facebook'un çatı şirketi ayrı bir açıklamada, Mayıs 2024'te yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği etiketlemeye başlamayı planladığını söyledi.Bugünkü soruşturmaya yanıt olarak, bir şirket sözcüsü Euronews'e “platformlarımızdaki riskleri belirlemek ve azaltmak için köklü bir sürecin" yürürlükte olduğunu söyledi.