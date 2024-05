Medya devleri yapay zekaya dava açtı

ABD'de 8 gazete, OpenAI ve destekçisi Microsoft'a dava açtı.



Gazeteler, teknoloji şirketlerinin yapay zeka sohbet robotlarını eğitmek için milyonlarca haber makalesini izinsiz ya da ödeme yapmadan kullandığını ve bunun "hırsızlık" olduğunu belirtti.



New York Daily News, Chicago Tribune ve Denver Post'un da aralarında olduğu gazeteler, yaptıkları yazılı açıklamada, “Bilgi toplamak ve haber yapmak için milyarlarca dolar harcadık. OpenAI ve Microsoft'un çalışmalarımızı çalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.



Davayla ilgili açıklama yapan OpenAI ise “Dünyanın dört bir yanındaki birçok haber kuruluşuyla aktif olarak yapıcı ortaklıklar ve görüşmeler yürütüyoruz” dedi.



New York Times ve bazı diğer medya kuruluşları da daha önce OpenAI'ye telif hakkı davası açmıştı.



Teknoloji şirketleri, yapay zekayı eğitmek için internette kamuya açık içerikleri kullanmanın, ABD telif hakkı yasasının “adil kullanım” doktrinine uygun olduğunu savunuyor. Şirketler bazı durumlarda içerikleri kullanmak için yayın organlarına ödeme yapıyor.



Associated Press haber ajansı geçen yıl OpenAI ile telif ödemesi konusunda anlaşmıştı. OpenAI ayrıca Almanya'daki Axel Springer, İspanya'daki Prisa Media, Fransız Le Monde gazetesi ve İngiliz Financial Times ile de lisans anlaşmaları yaptı.