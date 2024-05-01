Samanyolu Haber /Teknoloji / Medya devleri yapay zekaya dava açtı /01 Mayıs 2024 09:47

Medya devleri yapay zekaya dava açtı

Yapay zekanın medya üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar sürerken ABD'deki 8 gazete, ChatGPT üreticisi OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı.

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ABD'de 8 gazete, OpenAI ve destekçisi Microsoft'a dava açtı.

Gazeteler, teknoloji şirketlerinin yapay zeka sohbet robotlarını eğitmek için milyonlarca haber makalesini izinsiz ya da ödeme yapmadan kullandığını ve bunun "hırsızlık" olduğunu belirtti.

New York Daily News, Chicago Tribune ve Denver Post'un da aralarında olduğu gazeteler, yaptıkları yazılı açıklamada, “Bilgi toplamak ve haber yapmak için milyarlarca dolar harcadık. OpenAI ve Microsoft'un çalışmalarımızı çalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Davayla ilgili açıklama yapan OpenAI ise “Dünyanın dört bir yanındaki birçok haber kuruluşuyla aktif olarak yapıcı ortaklıklar ve görüşmeler yürütüyoruz” dedi.

New York Times ve bazı diğer medya kuruluşları da daha önce OpenAI'ye telif hakkı davası açmıştı.

Teknoloji şirketleri, yapay zekayı eğitmek için internette kamuya açık içerikleri kullanmanın, ABD telif hakkı yasasının “adil kullanım” doktrinine uygun olduğunu savunuyor. Şirketler bazı durumlarda içerikleri kullanmak için yayın organlarına ödeme yapıyor.

Associated Press haber ajansı geçen yıl OpenAI ile telif ödemesi konusunda anlaşmıştı. OpenAI ayrıca Almanya'daki Axel Springer, İspanya'daki Prisa Media, Fransız Le Monde gazetesi ve İngiliz Financial Times ile de lisans anlaşmaları yaptı.
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