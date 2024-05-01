Rusya'dan para aktarmakla suçlanan Gagavuz lider hakim karşısına çıktı

Rusya'dan gelen fonları Kremlin yanlısı bir partiye aktarmakla suçlanan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova'da hakim karşısına çıktı.



Savcılara göre Gutsul, 2019-2022 yılları arasında, bildirilmeyen fonların Moldova'da dolandırıcılıktan hüküm giyen iş insanı Ilan Shor tarafından kurulan Rusya yanlısı "Shor" partisini finanse etmek için aktarılmasında rol oynadı.



Başkent Kişinev'deki mahkemeye gelen Gutsul, hakkında açılan davanın "uydurma" bir dava olduğunu söyledi.



Gagavuzya lideri, salı günü Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, bana ve Shor partisinden meslektaşlarıma karşı uydurulan bir davanın ilk duruşması yapıldı." ifadelerini kullandı.



Gutsul gazetecilere, kendisine Rusça bir iddianame verilmediği için duruşmanın 27 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.



Savcılar, Gutsul'un suçlu bulunması halinde iki ila yedi yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceğini ve hükümet görevlerinde bulunmasının yasaklanabileceğini söylüyor.



Gutsul ayrıca, 2022 yılında Shor partisi tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılmaları için insanlara para ödemekle de suçlanıyor.