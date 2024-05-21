Yalan haberler demokrasiyi tehdit mi ediyor, Rusya bu işin neresinde?

Deepfake videolu seçim kampanyası

Nisan ayında, Amandine Le Pen ve Lena Maréchal isimli iki güzel kadının Tiktok'taki paylaşımları, yeğenleri olduklarını söyledikleri Marine Le Pen ve partisi Ulusal Birlik (Rassemblement National) için başlattıkları seçim kampanyası yoğun ilgi çekti.









Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ve yapay zeka yoluyla oluşturulan sahte yeğeni



Marine Le Pen ile gerçek yeğeni Marion Maréchal'in yüzlerinden yararlanılarak oluşturulan karakterlerle üretilen videolarda sahte yeğenler "teyzeleri" Marine Le Pen'e hayranlık duyduklarını, "gururlu Fransız kadınları olduklarını" söylüyorlar. Artık sahte yeğenlerin TikTok hesaplarına erişilemiyor. Bu videolarla, ne amaçlandığı konusunda ise şu değerlendirme yapılıyor: Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde aşırı sağı genç, dinamik ve çekici göstermek.

Sahte haberler Von der Leyen'ı da hedef aldı













Fotoğrafta Hitler ile el sıkışan kadın, iddia edildiği gibi Von der Leyen’ın büyükannesi değil.Fotoğraf: X/Norman Finkelstein









Spoofing ile aldatma da yaygınlaşıyor

Son aylarda dikkat çeken bir diğer dezenformasyon yöntemi de "spoofing" kapsamında, yani bir kimlik ya da IP adresinin taklit edilmesi yoluyla yapılan sahtekarlık. Kamuoyu bu yolla da aldatılmak isteniyor.





AfD'nin Avrupa adayı Krah hakkındaki bu yazı Bild gazetesinde yayımlanmadı



