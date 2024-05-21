14 soruda Ayhan Bora Kaplan krizi

Ayhan Bora Kaplan ne zaman gözaltına alındı?

14 Mayıs seçimlerinin ardından Süleyman Soylu’nun milletvekili olmasıyla İçişleri Bakanlığı koltuğunda değişim yaşanmış, Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirilmişti. Bu dönemin en önemli operasyonu, Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu aracılığıyla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT önünde çağırdığı Ayhan Bora Kaplan'a yapıldı. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023 tarihinde Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na yetişmeye çalışırken Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kaplan'ın hakkındaki soruşturmayı haber alıp yurt dışına çıkmayı hedeflediği iddia edildi. Bu sırada gözaltı işlemi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından gerçekleştirildi.

Kaç kişiye dava açıldı?





Kaplan davasının kamu görevlileri ayağında kimler var?

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının en önemli ayağını kamu görevlileri oluşturuyordu. Çünkü iddiaya göre, Soylu’nun İçişleri Bakanlığına gelmesinin ardından Kaplan hakkındaki şikayetler Ankara Emniyeti ve Adliyesi'nde kapatıldı. Kaplan operasyonunun ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla dönemin Ankara Emniyet Müdür yardımcıları Alp Aslan ile Oben Özay'ın arasında bulunduğu 9 polisi açığa alındı. Süleyman Soylu döneminde üst görevlere gelen bu polisler, MHP'ye yakınlığıyla biliniyordu. O dönem MHP'den de bu görevden almalara eleştiriler gelmişti. Kaplan ise emniyet ifadesinde Alp Aslan'ın kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu polisler hakkında rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Ali Yerlikaya'nın savcılık talimatıyla önümüzdeki dönemde bu polisler hakkında operasyon yapmayı planladığı Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

Gizli tanık nasıl ifade verdi?

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında M7 koduyla bir gizli tanık, 19 sayfa ifade verdi. Gizli tanık, Ayhan Bora Kaplan ile eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman arasında çıkar ilişkisi olduğunu öne sürdü. Kaplan'ın Kocaman'ın evinin mobilyalarını aldırdığı ve evinin tadilatını yaptırdığı iddia edildi. Yine gizli tanık, Kocaman'a alınan bir lüks araçla ilgili de Kaplan'ı işaret etti. Kaplan'ın ortağı olduğu şirketin taşıma işlerini, Kocaman'ın gayri resmi sahibi olduğu öne sürülen nakliye şirketine verdiği de başka bir iddia oldu. Bu tanık, Kaplan'ın yargıdaki dosyalarını ise avukatı Cengiz Haliç'in çözdüğünü öne sürerken Kaplan'ın o dönem Alp Aslan, Oben Özay ve diğer bazı polislerle görüştüğünü öne sürdü.

Gizli tanık nasıl deşifre oldu?





Gizli tanık Serdar Sertçelik nasıl kaçtı?





Gizli tanığın ses kaydında ne var?

Gizli tanık Serdar Sertçelik, gazeteci Erk Acarer’in Youtube hesabına bağlanarak Ankara Emniyetine bağlı polislerin baskısıyla gizli tanık olduğunu ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti. Sertçelik, bunun yanı sıra polislerin eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ile Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan ve danışmanlarından Mücahit Aslan ile Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu ile ilgili ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Sertçelik, daha sonra Kaplan soruşturmasını yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile arasında yapılan bir ses kaydını yayımladı. Bazı bölümleri kesilen ses kaydında Serdar Sertçelik, "Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm" derken polis müdürü ise "Bu iki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söylicem. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım" ifadesini kullandı. Daha sonra Youtube hesabı üzerinden yayın yapan Serdar Sertçelik, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye darbe girişimi" yaptığı iddiasında bulundu. Sertçelik’in konuşması sırasındaki önündeki bir metni okuduğu görüldü.

İddiaların odağındaki polisler kim?

Savcılık soruşturması ne?





Ayhan Bora Kaplan olayının perde arkasında ne var?





Devlet Bahçeli ne dedi?





Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kiminle toplantı yaptı?

Ali Yerlikaya’nın iddialara yanıtı ne oldu?





Bundan sonra ne olacak?



