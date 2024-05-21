Özel'den Bahçeli'ye 4 Sinan Ateş sorusu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, Devlet Bahçeli'nin kendisine sorduğu sorulara ilişkin, " Şu meşhur ikili var ya. Gerçek MH'Plilerin tüylerini diken diken eden ikili. Gece bir elinde bardak, bir elinde tweetler atan, 'Meclis'in uzman çavuşuyum' diyen var ya... O ikisi 4 tane soru yazmış promptera" ifadelerini kullandı.







Özel'in konuşmasından konuyla ilgili öne çıkan satırbaşları şöyle:





"Bugün Sayın Bahçeli, bana 4 tane anormal soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım. Sorular CHP'nin genel başkanına sorulacak sorular değil. Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum. Sayın Bahçeli, dönmüş prompterdan okumuş. Ben o promptera kimin yazdığını biliyorum. Şu meşhur ikili var ya. Gerçek MH'Plilerin tüylerini diken diken eden ikili. Gece bir elinde bardak, bir elinde tweetler atan, 'Meclis'in uzman çavuşuyum' diyen var ya... O ikisi 4 tane soru yazmış promptera. Ben o 4 soruyu okumam da size bu soruları yazan kişiler önce bu 4 soruyu cevaplasın.







- Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır?





- Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir?





- Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır?





- Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?





Bu 4 soruyu cevaplayın, benim 4 soruya bakarız. Koskoca parti 2 meczuba teslim edildi. Yazıklar olsun.