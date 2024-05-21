Erdoğan'a fark attılar!

MetroPOLL Araştırma şirketi, Türkiye’nin en beğenilen siyasetçilerini belirlemeye yönelik bir anket gerçekleştirdi.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, anketi paylaştığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor."
17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri soruldu.
İLK SIRADA MANSUR YAVAŞ YER ALDI
Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.
Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranı yüzde 52,8 olarak ölçüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3 oranında “beğeniyorum” yanıtını verdi.
Erdoğan’ı, 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan’ın gerisinde kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listede son sırada yer aldı.