Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Efendim bir tanem?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10’uncu duruşması Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda yapıldı.







Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan'ın dinlendiği duruşmada, "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanığın ifadelerini geri çektiğini açıklandı.





Doğan, duruşmadaki beyanında "Kaplan’ı şikayet ettiği süreçte polise ve yargıya inancının kalmadığını'' ifade ederek, "Yeni emniyet kadrosuna yeni içişleri bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım. Ayhan Bora Kaplan, siyasetçi olduğu için Barış Kurt’a yaranmak için bana bunları yaptı. Ben Ayhan Bora Kaplan’ı saldığı korku ve uyuşturucu ticareti nedeniyle bilirim. Hayatımı elimden alan bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.





Doğan'ın beyanlarının ardından mahkeme başkanı ile soru yönelttiği Ayhan Bora Kaplan arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. O diyalog tutanaklara şu şekilde geçti:





Başkan: Sana niye ihtiyaç duyuyorlar?





Ayhan Bora Kaplan: Efendim bir tanem.





Başkan: Sana niye ihtiyaç duyuyorlar?







Ayhan Bora Kaplan: Pardon efendim. Bir tanem dedim, ağzımdan kaçtı, çok özür dilerim.