AKP'li belediye Kitapyurdu'na kilit vurdu: 'Bağış yoksa, izin de yok'

Kitap satış platformu Kitapyurdu’nun İstanbul Bahçelievler'deki yerleşkesi, ruhsatında eksiklik olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Kitapyurdu tarafından yapılan açıklamada “Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye tarafından yüksek miktarda bir bağış yapılması talep edilmektedir” denildi. Açıklamada, tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine rağmen açılma taleplerinin Bahçelievler Belediyesi tarafından kabul edilmediği ve bu nedenle faaliyetlerine ara vermek zorunda bırakıldığı ifade edildi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kitapyurdu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi;





“2018'den beri bu yerleşkede faaliyetlerimizi sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Ancak bu yılın Mart ayında, yerleşkemizin ruhsatının eksik olduğu gerekçesiyle belediye tarafından uyarı aldık.







Yirmi dört yıl boyunca, kitap ve kültür alanında siz değerli müşterilerimizle buluşmanın gururunu taşıyoruz. Sevilerek takip edilen bir marka olarak, güveninizi kazanmış olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm gereklilikleri sağladığımızı belirtmemize rağmen, belediye istediği bağış yapılmadan işlem yapmayı kabul etmemektedir.





Hukuki yollardan hakkımızı arayarak, çalışma ortamımızı yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte siparişlerinizin sevkiyatında gecikmeler yaşanabilecektir. Bu durumdan ötürü derin üzüntü duyuyor ve siz değerli kullanıcılarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Gecikmeleri telafi edeceğimize söz veriyoruz.





Sizlerin desteğiyle, bu süreci de en kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”





WHATSAPP İNDİRİM ANKETİ AÇIKLANAMADI

Kitaplurdu, Bahçelievler Belediyesi ile yaşadığımız ruhsat eksikliği probleminden dolayı bugün gerçekleştireceği Whatsapp İndirim Anketi’ni gerçekleştiremedi.





Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Türkiye’nin öncü kültür ve edebiyat platformu olan Kitapyurdu’nun hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyerek, ülkemizi kitapla buluşturmaya devam edeceğini bildiririz” denildi.