Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı! /01 Mayıs 2024 09:56

Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün erken saatlerde kılıçlı bir adam halka ve polise saldırdı. Kılıçlı saldırganın bir eve ve çevresindeki kişilere saldırması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuk hayatını kaybederken 2’si polis en az 5 kişi yaralandı.

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Bugün erken saatlerde İngiltere'nin başkenti Londra’da bir adam aracını duvara çarpıp elinde kılıçla halka ve polislere saldırdı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.54'te kentin kuzey doğusundaki Hainault'ta elinde kılıçla bir kişi, aracıyla bir eve geldi.

Eve ve çevresindeki vatandaşlara kılıç ile saldıran kişi, ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Gözaltına alınan saldırganın 36 yaşında olduğu açıklandı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KISA SÜRE SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkomiser Stuart Bell, öğleden sonra yaptığı açıklamada, yaralılar arasında 13 yaşında bir erkek çocuğun bulunduğunu belirterek "(Yaralı çocuk) Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki kısa süre sonra hayatını kaybetti." dedi.

BÖLGE HALKI İÇİN TEHDİDİN SONA ERDİĞİ DUYURULDU

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan da yaptığı açıklamada, bölge halkı için tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Adelekan, başka şüphelilerin bulunmadığını belirterek olayın terör saldırısı olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmama çağrısı yaptı.
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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise bölgede devriye sayısının artırılacağını açıkladı.
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