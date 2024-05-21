Koç, Yapı Kredi'yi satıyor

YAPI KREDİ HİSSELERİN EL DEĞİŞTİRME BANKAYI DEĞERLENDİRECEK





"İLERİ AŞAMA GÖRÜŞMELERE GEÇİLDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ise, şu ifadelere yer verdi:

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA





İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre, fiyat konusunda sıkı pazarlık yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceği belirtildi.Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor."Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçildi. Fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütülüyor ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceği belirtiliyor."Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'sini 8 milyar dolara satma iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" ifadesini kullandı.Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."