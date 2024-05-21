TÜGVA'nın eski yöneticisine 'dolandırıcılık' davası

EL ALTINDAN AUDİ VAADİ





"ÇEVREMİ KULLANMAK İSTEDİ"





ANNE NİLGÜN MEŞE: TİCARET YAPMALARINI İSTEMEDİM





"UYAP KAYDI OLMADAN SORUŞTURMA YAPILDI"





İddianameye göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın eski yöneticisi Latif Çetintaş'ın babasını Cumhurbaşkanının koruma müdürü; diğer sanık Berke Meşe'nin ise annesini Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı olarak tanıttı.Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, davanın şikâyetçisi konumunda medikal ürün satışı yapan Mehmet Ekti (53) yer aldı.Geçen 26 Nisan’da tamamlanan iddianamede, Berke Meşe (30), annesi Nilgün Meşe (54) ile Latif Çetintaş (34) ise, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile haklarında dava açılan isimler oldu. Berke Meşe ile TÜGVA'nın eski yöneticisi Latif Çetintaş’ın tutuklu bulunduğu dosyaya göre, üç sanık Ekti’yi Cumhurbaşkanlığının adını kullanarak dolandırmakla suçlanıyor.Mehmet Ekti’nin iddianamede yer alan ifadesine göre Berke Meşe, oturdukları siteye çakarlı araçla geliyordu annesini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın danışmanı olarak tanıttı. Ekte, bir diğer sanık Latif Çetintaş’ın ise AKP İstanbul İl Gençlik Kolları yöneticisi olduğunu, babası M. Çetintaş’ın da Cumhurbaşkanlığında koruma müdürü olduğunu söylediğini iddia etti.Ekti’nin ifadesine göre, Meşe ve Çetintaş, Cumhurbaşkanlığı’nın 50 adetlik Audi filosu aldığını söz konusu araçlardan 7 tanesini el altından kendisine satabileceklerini söyledi. Ekti, birkaç parça halinde toplam 21 milyon 100 bin lirayı ikilinin hesabına gönderdi. Anılan paranın 2.6 milyonu Meşe’nin, 18.5 milyonu ise Çetintaş’ın hesabına geldi. Ancak, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen ne Audi araçlar teslim edildi ne de para iadesi yapıldı.Tutuklu Berke Meşe ise ifadesinde şunları söyledi:“Mehmet Ekti ile pandemi döneminde medikal malzeme alım satımı yapmıştık. Devlet Malzeme Ofisi’ne, ihale almak için gittik. Beni kendi şirketine ortak etmek istedi. Adıma kartvizit bastırdı. Bu şekilde kendisi ile ilişkimiz oldu. Daha sonra kendisi araç alım satımı yapmak istediğini, benim çevremden dolayı benimle çalışmak istediğini söyledi. Kendi firması üzerinden is yapamayacağını, benim şirketimi kullanmak istediğini söyledi. Bu şekilde anlaşarak araç alım satımı yapmak istedik. Kendisinin istediği marka model araçları bularak bende bu isten kâr edecektim. 1 adet Audi A6 model araç bulup satın aldık. Parasını Mehmet Ekti ödedi. Bunun dışında araç satın almam için hesabıma 21.100.000 TL para gönderdi”. dedi. Meşe, hesabına gelen parayı Kocaeli’nde yaşayan E. K ve D. B.’ye gönderdiğini belirterek “Ancak E. ve D.’nin bana teslim edememesi sebebi ile ben de kendisine araç teslim edemedim. E. ve D.’ye ulaşamıyorum."Anne Nilgün Meşe ise, olaylarla ilgisinin olmadığını, bir dönem İBB’de basın danışmanı olarak çalıştığını ifade ederek, oğlu ile Ekti’nin birlikte ticaret yaptıklarını ifade etti. Meşe, “Mehmet Ekti’nin Berke'ye düzenli ödeme yapmaması sebebi ile ticaret yapmalarını istemedim” dedi.Tutuklu sanık Latif Çetintaş ise "Benim dolandırıcılık konusu ile herhangi bir ilgim yoktur” dedi. Bağcılar Belediyesi’nde spor eğitmeni olarak çalıştığını söyleyen Çetintaş, Berke Meşe’nin talebi üzerine hesabına yüklü miktarda para geldiğini söyledi.Bu arada, Berke Meşe adına yapılan tutukluluğu itirazda ise, soruşturmanın, UYAP kaydı yapılmadan yürütüldüğü kaydedildi. Dilekçede “Tutuklamanın gerçekleştiği gün olan 08 Mart 2024 tarihinde soruşturma dosyasının kaydı yapılmıştır” denildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta görülecek.