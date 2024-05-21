Beyaz yelekliler pişti oldu: 15 Temmuz gecesi kim dağıttı?

KHK’lı Albay Mehmet Dağcı’nın gündeme getirdiği 15 Temmuz gecesinde görev yapan beyaz çelik yelekliler konusu, Bülent Korucu ve Mahmut Filizer tarafından TR724’te Medyada Bugün’de ele alındı. Korucu, rütbeli asker ve polislerin gece karanlığında kendilerini açık hedef haline getirecek beyaz yelekleri neden giydiklerini sordu.









15 TEMMUZ’LA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR





KESKİN NİŞANCILARA “BEYAZ YELEKLİLERİ VURMAYIN” MI DENİLDİ

Dağcı’nın keskin nişancılara beyaz yeleklilerin hedef alınmayacağı emrinin mi verildiğini sorduğunu belirten Korucu, gece vakti beyaz çelik yelekle açık hedef haline geleceklerine dikkat çekti. Bu kişileri açık hedef haline getirecek çelik yeleklerin neden giyildiğini soran Korucu, “O zaman bu insanlar neden giydi bu beyaz çelik yeleği, ayrıştırma için mi, dost kuvvetler-düşman kuvvetler ayrıştırması için mi? Beyaz yeleklileri vurmayacaksınız diye birilerine talimat mı verildi? Kimdi bu keskin nişancılar ve kimdi bu beyaz yelekliler?” diye sordu. Korucu, o gece TRT’de Süleyman Soylu’nun etrafındaki polislerin de beyaz çelik yelekli olduklarını kaydetti.





15 Temmuz’la ilgili yeni örnekler çıktığını belirten Korucu, tutuklanan Murat Çelik’le ilgili bir kahramanlık videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından KHK’lı Mehmet Dağcı’nın başka görüntülerle birleştirerek beyaz yeleklileri ortaya çıkardığını söyledi. 15 Temmuz’da keskin nişancıların olduğunu hatırlatan Korucu, bu kişilerin giydikleri beyaz yeleklerle kendilerini riskten koruduklarını söyledi. Geçen yıl emekli edilen general Yavuz Türkgenci’nin de İstanbul’da köprüde beyaz yelekli olduğunu hatırlatan Korucu, Ankara’da gündüz saati beyaz yelekle dolaşan askeri yetkililerin de olduğunun görüntülerde ortaya çıktığını kaydetti.Beyaz yeleklileri gündeme getiren KHK’lı Albay Mehmet Dağcı, şu soruların yanıtlanması gerektiğini belirtmişti.Keskin nişancılara “beyaz çelik yelekli kimse hedef alınmayacak” emri mi verildi?Bu teçhizatları nereden aldılar? Beyaz çelik yelekler kimin envanterindeydi?O gece herşeyin aniden geliştiğini iddia ettikleri dikkate alındığında; bu hazırlığı ne zaman yaptılar?Beyaz çelik yeleğin hiçbir kamuflaj özelliği yokken, hedef ayrımı yapmak için mi bu teçhizat seçildi?Herbiri yakın çekimden yapılan bu kayıtlar; kendilerini daha sonra kahraman ilan etmek için mi arşivlendi?15 Temmuz’a ilişkin tüm kayıtlar kimin elinde? Neden parça parça servis ediliyor? Neden bir bütün değil, kırpılmış olarak paylaşılıyor?O gün beyaz çelik yelekler ile sahada olan bu kişiler, hangi terfi ve makamlar ile ödüllendirildi?Bu kişilerin ifadesi alındı mı? Çapraz sorguları yapıldı mı?