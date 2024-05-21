Bahçeli: HDP ve DEM Parti kapatılmalıdır





6-8 Ekim 2014 tarihinde 37 kişinin ölümüne yol açan isyan teşebbüsünün azılı faillerinin 16 Mayıs’ta Ankara 22. Ağır ceza mahkemesi tarafından hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır. Bu ülkenin havasını soluyup ekmeğini yiyenler eninde sonunda ihanetlerinin hukuki faturasına da katlanmak durumundadır. PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağ hukuken tescillenmiştir. Peki AYM HDP’nin kapatma davasını neden sürüncemede bırakmaktadır? HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? Onun uzantısı DEM’in Türkiye’ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır? Bay Zühtü’nün gitmesinden sonra AYM’nin elini tutan önüne geçen karar süreçlerine tıkaç olan sanıyorum kalmamıştır. O halde bu iş bitmelidir. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır.Türk milletine çağrıda bulunuyorum, Mehmetçiğimiz polisimiz yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere teröristleri etkisiz hale getirirken milli irade olarak sizler Meclis'te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için Meclis görevini yapmalı dokunulmazlıklar kaldırılmalı gereken cezalar verilmelidir.