Erdoğan düzenleme istemişti: AKP sokak hayvanlarını 'uyutmaya' hazırlanıyor!

AKP, sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin hazırlıklarında sona geldi. Kamuoyundaki talepleri dikkate aldıklarını ifade eden AKP yetkilileri, dünya örneklerini inceledi. İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlığında olduklarını ifade eden AKP yetkilileri, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.







'UYUTMA OLMAZSA POPÜLASYONUN ÖNÜ ALINAMAZ'

Gazete Duvar'ın haberine göre sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini, bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirten AKP yetkilileri, “Mevcut durumda sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışı önlemek mümkün değil ve bu konu bir toplum sağlığı sorununa dönüşmeden önlem alınmalı” değerlendirmesini yaptı.





YENİ MODEL NASIL OLACAK?

Belediyelerin sorumluluğu alanındaki bu sorunun belediyelerin gücünü aştığını belirten AKP yetkililer taslak teklifin detaylarını şöyle anlattı:







-Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak.





-Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.





-30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.





-Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.





'MERHAMET KOŞULLARINDA, ACISIZ UYUTULACAK'

Modelin İngiltere’deki uygulama işe benzer olduğunu ifade eden AKP yetkilileri, bekleme süresinin İngiltere’den daha uzun olduğunu kaydetti. Uyutma yöntemi için AK Partili kurmaylar, “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak” değerlendirmesini yaptı.





'SAHİPLENİLEN KÖPEK TAKİP EDİLECEK'

Fotoğrafları çekildikten sonra sahiplendirme ilanı yayınlanan ve sahiplendirilen hayvanların takibinin çok sıkı yapılacağını ifade eden AKP yetkilileri, sahiplenilen hayvana çip takılacağını, sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin takip edileceğini söyledi.





Sokak hayvanlarıyla ilgili bu teklifin Meclis kapanmadan, en geç 2 hafta içinde gündeme getirilmesi ve yasalaşması bekleniyor.