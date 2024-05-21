Mısır: İsrail'in insani yardımları engelliyor

Birleşmiş Milletler: Refah'tan 810 bin kişi ayrılmak zorunda kaldı





Gazze'deki yönetim: İsrail, 3 bin tırın Gazze'ye girişini engelledi

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümetinden dün (19 Mayıs) yapılan açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak 3 bin yardım

tırının Gazze'ye girişini engellediği kaydedildi. Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesiyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği belirtildi. Ayrıca iki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasıyla yardımlardan oluşan 3 bin tırın Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellediği belirtilen açıklamada, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan yardım sevkiyatlarının durmasının, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının insani yardım çalışmalarına yönelik oluşturduğu tehditten kaynaklandığını bildirdi.Şukri, Kahire'de Yunan mevkidaşıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda Refah Sınır Kapısı'nın eteklerinde askeri bir varlık var ve askeri operasyonlar yardım konvoylarını ve kamyon şoförlerini tehlikeye atıyor. İsrail'in askeri operasyonlarından kaynaklanan prosedürler Refah Kapısı'nın işleyişini etkiliyor." ifadelerini kullandı.Mısır'ın Gazze Şeridi ile 13 kilometrelik sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'ndaki faaliyetler, İsrail'in saldırılarını arttırması ve 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafındaki kontrolünü ele geçirmesinden bu yana durmuş vaziyette.Uluslararası yardım sevkiyatlarının sınırın Mısır tarafında kalması, gıda malzemelerinin bir kısmının telef olmasından endişe edilmesine yol açıyor.Sekiz aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Gazze'nin bazı bölgeleri kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya.İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı ekim ayından bu yana Gazze'ye gönderilen yardımların büyük bir kısmı Mısır üzerinden geldi.Mısırlı Bakan, "Gazze'de olup bitenlerle ilgili gerçek bir kaygı varsa, kullanılması gereken kapalı askeri geçişler var." sözleriyle İsrail'e, yardımların ulaştırılabilmesi için diğer kara geçişlerini açması çağrısında bulundu.Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilerek, "Ailelerin yerinden edildiğinde her seferinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.