Paris'te Paralimpik Olimpiyat fiyaskosu

Metro yerine belediye otobüslerine yatırım





Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına bu yaz ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te metroya engellilerin ulaşım imkanının olmaması engelli dernekleri tarafından bir "utanç" olarak değerlendirildi.Fransa'nın önde gelen engelli yardım derneklerinden APF France Handicap, Paralimpik Oyunları öncesinde Paris'in yeraltı tren ağında erişilebilirliği iyileştirmek için daha fazla şey yapılmamış olmasının "kesinlikle skandal" olduğunu söyledi.Paralimpik Oyunları'nın 2017'de kazanılmasından beri organizatörlerin "dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesine yakışır erişilebilir altyapı" vaat ettiğini belirten dernek, bununla birlikte geçen 7 senede çok az ilerleme kaydedildiğini ve özellikle metronun "kara nokta" olduğunu vurguladı.Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons dile getirilen "hayal kırıklığını" anladığını söylerken bununla birlikte şehrin otobüslerine yapılan "büyük yatırım"ın unutulmaması gerektiğini işaret etti.Parsons BBC'ye yaptığı açıklamada Oyunlar öncesinde yedi yıllık hazırlık döneminde metroda değişiklik yapmanın yasalarda değişiklik ve "muazzam" bir yatırım gerektirdiğini vurgulayarak "Bu durum metro çalışmalarını neredeyse imkansız hale getirdi." dedi.Oyunları takip edecek 350 bin engelli için belediye otobüslerine 125 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Böylece her otobüs ve hatlardaki duraklar tekerlekli sandalyeli iki engelliye hizmet verebilecek hale getirildi. Otobüslere ek olarak engellilerin kullanabileceği taksiler de hazır hale getirildi.Ayrıca Oyunlar öncesinde, bazı engelliler için istasyonları daha erişilebilir kılmak amacıyla korkuluklara Braille alfabesi işaretleri eklendi ve sesli anonslar getirildi.Paris'te 16 Metro hattından sadece bir tanesi tekerlekli sandalye erişimine uygun.