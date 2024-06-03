Meksika'da seçim: Ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçildi

Anketler, Sheinbaum'un oyların % 56'sını aldığını ve başlıca rakibi Xóchitl Gálvez'in önünde olduğunu gösteriyor.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre seçmenler ayrıca, Kongre'nin yeni üyelerini, sekiz eyalette valileri ve başkent Mexico City yönetiminin liderini belirledi.



Seçim kampanyası, şiddet olaylarıyla gölgelendi ve resmi verilere göre ülke genelindeki 20 yerel aday hayatını kaybetti. Ancak bu sayının 37 olduğun söyleyen özel araştırmalar da var.



61 yaşındaki Sheinbaum 2018-2023 arası başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yaptı ve görevi bırakan devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un desteğine sahip.



2018'de iktidara gelen Lopez Obrador, anayasa cumhurbaşkanlığını altı yıllık tek bir dönemle sınırlandırdığı için yarışa katılamıyor.



Son anketlere göre % 60 onay oranına sahip olan Lopez Obrador, bunun yerine kendi partisi Morena'nın adayı Sheinbeum'a destek veriyor.



Lopez Obrador, iktidara gelmeden önce verdiği birçok vaadi yerine getirememesine karşın, yoksulluğu azaltma ve yaşlı Meksikalılara yardım etme çabaları karşılık buldu.



Devlet başkanının desteğini arkasına alan Sheinbaum, bu sayede oy tabanını genişletti, ancak aynı zamanda göreve gelirse ne kadar bağımsız olabileceğ konusunda soru işaretleri de yarattı.



Seçimlerde Sheinbaum'un karşısındaki başlıca rakibi senatör ve iş insanı Xóchitl Gálvez oldu.



61 yaşındaki Galvez, Morena Partisi'nin iktidarına son vermek isteyen geniş bir koalisyon tarafından aday gösterildi.



Galvez ve Meksika'nın Gücü ve Kalbi Koalisyonu, özellikle ülkede artan ve seçime doğru iyice yoğunlaşan şiddet olaylarını eleştirdi. Kazanan aday Eylül'de iktidarı devralacak.