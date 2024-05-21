Tatlı krizini yenmenin 7 yöntemi





2. Ara öğün tüketmek | Uzun süreli açlıklarda kan şekeri düştüğü için vücut tatlı ihtiyacı duyabiliyor. Bunun önüne geçmek için ara öğün tüketmek gerekiyor.

3. Yeterli su içmek | Beyinde susama ve acıkma aynı noktadan kontrol edilir. O yüzden susuzluk hissi açlık gibi algılanarak tatlı isteğine dönüşebilir.

4. Basit karbonhidratlardan uzak durmak | Beyaz un ve şeker gibi karbonhidratlardan uzak durarak;, tam buğday, sebze, kurubaklagil gibi kompleks karbonhidratları tüketmek kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur.





5. Düzenli sağlık kontrolü yaptırmak | Tatlı isteğine diyabet de sebep olabiliyor. Bu nedenle doktor kontrolüne gitmek önemli.

6. Posalı besinler tüketmek | Kan şekerindeki ani yükselmelerin önüne geçmek için poaslı besin tüketmek önemli. Kan şekerini belirli bir seviyede tutmaya yardımcı olan posalı besinler tatlı krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.

7. Çay ve kahve tüketmemek | Çay ve kahve tatlı alışkanlıklarını hatırlattığı için tüketilmemelidir. Bunlar yerine bitki çayı tüketilebilir.

Meyve tüketmek | Tatlı ihtiyacında mevsim meyveleri ile bir kase yoğurt tüketmek bu ihtiyacı kesebilir.