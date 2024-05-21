Samanyolu Haber /Gündem / Schengen vizesine zam geldi /21 Mayıs 2024 12:45

Schengen vizesine zam geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapılacağını duyurdu. Böylece yenileme için yetişkinlerden 90 çocuklardan 45 Euro alınacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 Euro'ya çıkardığını duyurdu.

6-12 yaş arası çocuklar için 40 Euro olan vize ücreti 45 Euro'ya çıkarıldı.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 Euro'ya yükseltti.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.
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