İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı

Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre,1 Mayıs'ta yaşananlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında "olaylara sonradan karıştığı tespit edildiği" belirtilen 39 kişiden 27'si gözaltına alındı.Devrimci Gençlik Dernekleri, EHP, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP, TKH ve SMF de parti yönetici ve üyelerine yönelik gözaltılar yapıldığını duyurdu."1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!"Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medyadan Vatan Emniyet'e geçeceklerini belirttiler.ÇHD açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. Şu ana kadar toplam 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisini edindik."Türkiye Komünist Hareketi (TKH) açıklamasında da şöyle denildi:1 Mayıs’ın sonrasında yapılan gözaltılar ve tutuklamalar dalgasına bugün bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul’un farklı noktalarında sabah saatlerinde yapılan ev baskınları sonucunda Parti MK üyemiz Ali Öztutan da gözaltına alınmıştır.1 Mayıs günü Anayasa Mahkemesi kararını tanımayarak Taksim’i emekçilere kapatan AKP iktidarı ülkemizdeki ekonomik krizin baş sorumlusu, emperyalizmin ve patron sınıfının en büyük dostu ve gerici istibdat rejiminin en önemli aktörüdür.1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması yasağına karşı meşru bir şekilde direnen emekçilere ve devrimcilere dönük AKP’nin attığı bu adımlar işçi sınıfından ne kadar korktuklarının göstergesi olarak bugün bir kere daha ortaya çıkmıştır."Emekçi Hareket Partisi (EHP) ise aralarında 1 parti üyesinin de bulunduğu 8 kişinin bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.EHP açıklamasında şunları kullandı:"İktidarın 1 Mayıs saldırganlığı devam ediyor. Sokaklarda gençler bıçaklanırken, kadınlar her gün yeni bir cinayete kurban giderken, uyuşturucu baronlarıyla emniyet amirleri ortaklıkları suç üstü yakalanıyorken polis 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyenlere ev baskınlarıyla saldırmaya devam ediyor. Bu ülkede polisin, İçişleri Bakanlığı'nın, hakimlerin ve savcıların çıkar gruplarıyla, çetelerle içli dişli olduğunu tüm dünya biliyor.Dünya kriminal gri listelerinden çıkamayanlar Taksim yasağını tanımayanların meşru mücadelesine saldırılar düzenleyerek sindirmeye mesai harcıyor. Gayrimeşru çıkar grupları emekçi halkın meşru mücadelesi karşısında her zaman olduğu gibi bugün de acizdir. Üstüne çullanarak başlarını eğmeye çalıştığınız yoldaşlarımız cezaevlerinden başları dik güleç yüzleriyle dışarıya çıkıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümeye çalışmanın haklılığını gözaltılarla, tutuklamalarla sindiremeyeceksiniz. Her yer Taksim, her gün 1 Mayıs."Gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Mayıs tarihinde ilimizde yaşanılan olaylar nedeniyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Kamu Görevlisine Mukavemet suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2024/103266 sayılı soruşturma dosyası kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilere ek olarak olaylara karıştığı sonradan tespit edilen 39 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 21.05.2024 tarihinde yapılan operasyonel çalışma sonrası 27 kişi yakalanmış olup gözaltı talimatı verilmiştir.”İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen polislere mukavemet gösteren şüphelilere yönelik daha önce yapılan operasyonlarda da 49 kişi tutuklanmış, 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.