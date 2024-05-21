Netenyahu ve Haniye için tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi nedir?





UCM'nin İsrail ve Filistin topraklarıyla ilişkisi nedir?





UCM başka kimleri suçladı?

Tutuklama emri neden önemli?

UCM tarafından tutuklama emri çıkarılması tarihte ilk kez Batı'nın bir müttefiki ve Batı tarzı bir demokrasinin liderinin mahkemeye çıkması anlamına gelecek. UCM daha önce Afrika ülkelerine çok fazla odaklandığı için eleştirilmişti.