UAD: Almanya'nın İsrail'e yardımı durdurması talebini reddetti

Almanya: İki devletli bir çözüm için gece gündüz çalışıyoruz





"Almanya soykırıma olanak sağlıyor"

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Nikaragua'nın Almanya'nın İsrail'e askeri ve diğer yardımları durdurması ve Gazze'deki BM yardım kuruluşuna yeniden fon sağlaması talebini reddetti.BM'nin en üst düzey mahkemesi, böyle bir emir vermek için yasal koşulların yerine getirilmediğini söyleyerek 15'e karşı 1 oyla talebin reddine karar verdi.Mahkeme Başkanı Nawaf Salam, “Taraflarca sunulan argümanlara dayanarak, mahkeme, mevcut haliyle, koşulların geçici tedbirleri belirtme yetkisini kullanmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varmıştır” dedi.Salam, mahkemenin “Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin maruz kaldıkları uzun süreli ve yaygın gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinden mahrumiyetten derin endişe duymaya devam ettiğini” kaydetti.Davayı tamamen düşürmeyen mahkeme, Almanya'nın Gazze'deki soykırımı önlemede başarısız olduğunu iddia eden Nikaragua'nın davasının esasına ilişkin her iki tarafın argümanlarını dinlemeye devam edecek. Bunun aylar sürmesi bekleniyor.Alman Dışişleri Bakanlığı kararın ardından X'te “Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bu bizim eylemlerimize rehberlik eder. Uluslararası Adalet Divanı'nın bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz.” mesajı paylaştı.Açıklamada, “Almanya, Orta Doğu'daki çatışmanın bir tarafı değil, tam tersine iki devletli bir çözüm için gece gündüz çalışıyoruz. Filistinlilere insani yardım sağlayan en büyük donör biziz. Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.” denildi.Mahkeme, Almanya'nın çatışmanın başlamasından bu yana İsrail'e savaş silahları için dört ihracat lisansı verdiğini, onlardan birinin “3.000 taşınabilir tanksavar silahı” olduğunu kaydetti.Almanya davada Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e neredeyse hiç silah ihraç etmediğini savundu.Almanya'nın hukuk ekibinin başkanı Tania von Uslar-Gleichen, Nikaragua'nın iddialarının “gerçekte ya da hukukta hiçbir dayanağı olmadığını” söyledi.İsrail'in "sadık bir destekçisi" olan Almanya, Gazze'deki sivil kayıplar arttıkça Gazze'deki insani durumu daha fazla eleştirmeye ve Refah'ta kara harekatına karşı çıkmaya başladı.Filistinlilerin uzun süredir müttefiki olan Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e silah ve diğer destekleri göndererek soykırıma olanak sağladığını iddia ediyor.Nikaragua ve Almanya arasındaki davada taraf olmayan İsrail, Gazze'ye yönelik saldırısının soykırım olmadığını ve meşru müdafaada bulunduğunu savunuyor.Nikaragua'nın Hollanda Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, duruşmalarda 16 yargıçtan oluşan heyete “Almanya'nın soykırımı önleme ya da uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini” söyledi.Nikaragua ayrıca Almanya'nın Gazze'deki BM yardım kuruluşuna doğrudan finansmanı yeniden sağlamasını istiyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son olarak İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım akışını arttırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini dile getirdi.Diğer yandan Güney Afrika'nın açtığı davada UAD, ocak ayında İsrail'e Gazze'deki "soykırım eylemlerini önlemek için elinden geleni yapmasını" emretti.İsrailli hukuk danışmanı Tal Becker, Güney Afrika'ki davada mahkeme yargıçlarına İsrail'inmücadele ettiğini söyledi.Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de 34,000'den fazla Filistinli öldürüldü. Ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor. İsrail, Hamas'ın 12,000'den fazla militanı öldürdüğünü söylüyor.