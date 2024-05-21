Samanyolu Haber /Dünya / İran seçime gidiyor: Tarih açıklandı! /21 Mayıs 2024 01:05

İran seçime gidiyor: Tarih açıklandı!

İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından İran, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için seçime gidiyor. Reisi'nin 1. yardımcısı Muhbir, seçimin 28 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

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İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine geçecek ismi belirlemek için sandığa gidiyor. 

Resi'nin ölümü sonrası geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, seçim tarihini 28 Haziran olarak açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

50 GÜN İÇİNDE SEÇİLMESİ GEREKİYOR
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.
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