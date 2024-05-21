Samanyolu Haber /Dünya / Reisi'nin helikopter kazasında ABD'nin parmağı var mı? /21 Mayıs 2024 09:30

Reisi'nin helikopter kazasında ABD'nin parmağı var mı?

İran'a üzüntülerini ileten ABD hükümeti, Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili ABD'nin sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'ın, Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili ABD'den yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kirby, kazada İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları ise reddetti.

Düzenlediği basın brifinginde İran'la ilgili gündemi değerlendiren Kirby, İran'ın kaza sonrası ABD'den yardım istediğini belirterek, yardımda bulunmak istediklerini "ancak lojistik nedenlerden ötürü bunun gerçekleşmediğini" söyledi.

Kirby, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ve İran halkına taziye dileklerini ilettiklerini vurguladı.

Kirby, "Bu durumda olan hangi hükümet olursa olsun taziyelerimizi bildiririz" dedi.

Bununla birlikte Kirby, İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu savundu.

Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

Kirby, "(Bu olayda) ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla (iddialar) tamamıyla asılsız." dedi.

ABD'li danışman, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını belirtti.

Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunmuştu
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