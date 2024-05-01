Samanyolu Haber /Dünya / Trump, mahkemeye itaatsizlikten para cezasına çarptırıldı /01 Mayıs 2024 10:10

Trump, mahkemeye itaatsizlikten para cezasına çarptırıldı

Trump, mahkemenin aldığı dava hakkında konuşma yasağı kararına uymadığı gerekçesiyle 9 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve yargıç tarafından hapis cezasıyla tehdit edildi.

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Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakkında açılan "sus payı" davasına bakan yargıç tarafından, mahkemeye itaatsizlikten 9 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Yargıç Juan Merchan, davaya ilişkin verilen konuşma yasağını ihlal etmeye devam etmesi halinde, Trump'a hapis cezası vermeyi düşüneceğini söyledi.

Merchan, salı günü verdiği yazılı emirde, para cezasının Trump için caydırıcı olmayabileceğini ancak daha yüksek bir para cezası verme yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Merchan, "Davalı, mahkemenin yasal emirlerinin kasıtlı olarak ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği ve koşullar gerektirdiği ve uygun olduğu takdirde hapis cezası uygulayacağı konusunda uyarılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Yargıç, Trump'ın tanıkları ve davaya dahil olan diğer kişileri medyada eleştirmesini önlemek için konuşma yasağı kararı almıştı.

Merchan tarafından verilen 9 bin dolarlık cezası, savcıların muhtemel tanıkları aşağılayan ve jürinin tarafsızlığını sorgulayan paylaşımlar için talep ettiği 10 bin dolarlık cezanın biraz altında kaldı.
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