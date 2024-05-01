İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başladı

İngiltere, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine imkan tanıyan tartışmalı yasanın kabul edilmesinden bir hafta sonra, Doğu Afrika ülkesine ilk sığınmacıyı gönderdi.



İlk sınır dışı işlemi "gönüllü sınır dışı programı" kapsamında gerçekleşti. Gönüllü program, Londra'nın birkaç ay içinde başlatacağı zorunlu sınır dışı programından farklı bir uygulama.



Euronews'te yer alan habere göre Başbakan Rishi Sunak öncülüğündeki hükümet, sene sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesi ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne karşı zemin kazanmayı umduğu için yasa dışı göçle mücadeleyi öncelik haline getirmiş durumda.



Sınır dışı adımı, iktidardaki Muhafazakârların, İşçi Partisi karşısında ağır kayıp yaşamasının beklendiği yerel seçimlerden sadece iki gün önce gerçekleşti.



Birleşmiş Milletler'in yanı sıra insan hakları örgütlerinin sert tepkisine neden olan tartışmalı yasa, Londra'nın belgesiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etmesi ve sığınma başvurularının kabul edilmesi halinde dahi Ruanda'da kalmalarına imkan tanıyor.



Bu kişilerin İngiltere'ye dönmelerine izin verilmeyecek.



Sunak hükümeti, zoraki sınır dışı işlemlerine temmuz ayında başlamayı planlıyor.



İngiliz basını, pazartesi günü İngiltere'den ayrılan şahsın, geçen sene sığınma talebinin reddedildiğini, "gönüllü sınır dışı programı" kapsamında Ruanda'nın başkenti Kigali'ye gönderilmeyi kabul ettiğini aktardı.



The Sun gazetesi, adı gizli tutulan Afrika kökenli şahsın, pazartesi günü ticari bir uçakla Kigali'ye gittiğini belirtti.



Times gazetesinin aktardığı hükümet kaynaklarına göre de İngiltere'den ayrılmayı kabul etmesi karşılığında 3,000 sterlin (3 bin 750 dolar) kadar para alacak.



İngiltere İçişleri Bakanlığı ise bu yöndeki haberleri teyit etmedi.



"Göç ve ekonomik kalkınma ortaklığımız kapsamında sığınmacıları artık Ruanda'ya gönderebiliyoruz." diyen bir hükümet sözcüsü, "Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ta göçmenlik statüsü olmayan kişilerin, hayatlarını yeniden inşa etmeleri için desteklenecekleri güvenli bir üçüncü ülkeye yerleştirilmelerine olanak tanıyor." diye konuştu.



Muhafazakârlar, Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya sınır dışı planlarının seçim öncesi bir miktar toparlanmalarına katkı sağlamasını umuyor.



Ancak siyaset analistlerine göre, Muhafazakârların bir sonraki genel seçimlerde büyük bir hezimete uğramaları bekleniyor.



İngiliz hükümeti salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Avrupa'dan küçük teknelerle gelen göçmenleri caydırmayı amaçlayan plan kapsamında bu yıl 5 bin 700 göçmeni Ruanda'ya sınır dışı etmeyi planladığını duyurdu.



İnsan hakları örgütleri, hükümeti, sadece seçimleri yeniden kazanabilme umuduyla ülkeye gelen göçmenlerin hayatını yeniden karartmakla suçluyor.



Zorunlu sınır dışı planı kapsamında, 1 Ocak 2022'den sonra yasa dışı yollardan gelen herkesin Ruanda'ya sınır dışı edilmesi öngörülüyor.



Resmi rakamlara göre bu tarihten itibaren 50 binden fazla kişi İngiltere'ye geldi.