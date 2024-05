Yazar Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti

New York Üçlemesi gibi kara roman türünde eserlere imza atan Amerikalı yazar ve senarist Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti.



Euronews'te yer alan habere göre Paul Auster akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Salı akşamı Brooklyn'deki evinde yaşamını yitiren Auster'in ölümü, arkadaşı Jacki Lyden tarafından doğrulandı.



Auster'a konulan kanser teşhisi ilk olarak geçen yıl eşi ve yazar arkadaşı Siri Hustvedt tarafından duyurulmuştu.



1980'lerde kara romanı postmodern bir şekilde yeniden canlandırmasıyla ün kazanan romancı, kendi kuşağının en önemli yazarlarından biri olmayı başardı.



Auster'in diğer önemli eserleri arasında “Moon Palace”, “The Book of Illusions” ve “The Brooklyn Follies” bulunuyor.



1947'de Newark'ta doğan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Auster'in 2017 tarihli romanı “4321” Man Booker Ödülü için kısa listeye kalmıştı.



Kariyeri 1982'de, babasıyla olan mesafeli ilişkisine dair olan “Yalnızlığın İcadı” adlı anı kitabıyla yükselişe geçti.



The New York Times gazetesine göre ilk romanı “City of Glass” 1985 yılında Kaliforniya'da küçük bir yayınevi tarafından basılmadan önce 17 yayınevi tarafından reddedildi.



Kitap, daha sonra tek bir ciltte toplanan üç romandan oluşan en ünlü eseri “New York Üçlemesi ”nin ilk bölümü oldu.

Erdoğan ile Auster arasında polemik



Paul Auster, 2012 yılında Türk hükümetini "onlarca gazeteciyi hapsetmekle" eleştirmiş ve Türkiye'yi bu yüzden ziyaret etmeyeceğini söylemesi o dönem Başbakan olan Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.



Erdoğan, "Gelsen ne olur gelmesen ne olur. İsrail'e gitmiş. Sen ne cahil bir adamsın. Gazze'de bombalar yağdıran bunlar değil mi?" demişti.



Bunun üzerine ABD'li yazar, "İsrail'de düşünce özgürlüğü var. Ne yazarlar ne de gazeteciler hapiste. Tüm ülkelerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için hapis korkusu ve sansür olmadan konuşma ve yayınlama özgürlüğü, herkes için kutsal bir haktır" yanıtını vermişti.EuE