İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim'e çıkışlar yasak

09.20 BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





09.00 TKP'DEN 1 MAYIS PAYLAŞIMI

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nin alt sokaklarındaki bir binadan çıkarak meydana yürümek isteyen Gençlik Komiteleri, polis tarafından gözaltına alındı. Komitelerin aktardığına göre gözaltı sayısı en az 18.

08.30 HAK-İŞ'TEN KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA





08.00 SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI





07.30 POLİS, UNKAPANI KEMERLERİNİ KAPATTI





07.00 TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN YOLLARDA TEDBİRLER ARTIRILDI

05.30 DENİZ VE RAYLI SİSTEMLERDE ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI





04.00 KARA YOLLARINDA ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI





Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen, İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Alınan tedbirler kapsamında, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin bir araya gelerek Taksim'e yürüyüşe geçmesi planlanan Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı.İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ta dakika dakika yaşananlar...Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, "'Çekildi' demek doğru değil bu açıklama bize haksızlık olur. Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı’na yürüyemiyoruz. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" açıklamasını yaptı.Yılmaz, "Taksim Meydanı'na yürüyecek misiniz" sorusuna "Yürüyemiyoruz, polisin geri çekilmesi lazım" yanıtını verdi.Unkapanı'nda polis barikatını aşarak Taksim'e çıkmaya çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Göstericilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edildi.1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri tarafından 13 şahıs gözaltına alındı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Şişli Harbiye'de toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruba müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale esnasında 13 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim'e izinsiz yürümeye çalıştı. Gruba polis müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane’de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrıldı.Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üyelerinin yürüyüşe geçtiği sırada polis gruba müdahale etti. TİP kortejinde bulunan Genel Başkan Erkan Baş, polislere tepki gösterdi. Parti üyelerinin gözaltına alınmaya çalışılmasına tepki gösteren Erkan Baş, kendisine bağıran polise ‘Bağırma’ dedi.Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, aralarında avukat ve gazetecilerin de bulunduğu en az 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar.Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk "Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz.” dedi.Türkiye Komünist Hareketi (TKH)) üyeleriyle birlikte sloganlar atarak Saraçhane Meydanı’na geldi. TKH’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ” Parti kortejimiz Saraçhane Meydanı’na çıktı. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! Yaşasın 1 Mayıs!” denildi.Taksim’in emekçilere yasaklanmasının ardından meydana yürümek isteyen Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik üyelerine polis müdahale etti. Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alınırken, görüntü almak isteyen basın mensubu da engellenmeye çalışıldı.Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyelerine polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen grupla polis arasında arbede çıktı.Beşiktaş'ta toplanan kitleye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Memleketi yağmaya açanlara karşı kemer sıkma yumruğunu sık! Saraçhane’de toplanmaya başladık. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerini kullandı.HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet Taksim'de Kazancı Yokuşu girişindeki anıtta 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı.Arslan'ın kısa bir konuşma yaptığı anmada, dua okuyan heyet daha sonra ellerindeki karanfili anıta bıraktı. HAK-İş heyeti 1 Mayıs'ı kutlayacakları Bursa'ya doğru yola çıktı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.İstanbul Valiliği'nin açıkladığı deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları başlatıldı.Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları başladı.