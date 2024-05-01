İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim'e çıkışlar yasak

İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ta dakika dakika yaşananlar...
12.00 DİSK VE KESK YÜRÜYÜŞTEN ÇEKİLDİ Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.
KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, "'Çekildi' demek doğru değil bu açıklama bize haksızlık olur. Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı’na yürüyemiyoruz. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" açıklamasını yaptı.
Yılmaz, "Taksim Meydanı'na yürüyecek misiniz" sorusuna "Yürüyemiyoruz, polisin geri çekilmesi lazım" yanıtını verdi.
11.45 UNKAPANI'NDA GÖSTERİCİLER İLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ Unkapanı'nda polis barikatını aşarak Taksim'e çıkmaya çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Göstericilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edildi.
11.30 ŞİŞLİ'DE 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri tarafından 13 şahıs gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Şişli Harbiye'de toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruba müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale esnasında 13 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim'e izinsiz yürümeye çalıştı. Gruba polis müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
11.25 ÖZGÜR ÖZEL, SARAÇHANE'DEN AYRILDI 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane’de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrıldı.
11.00 TİP ÜYELERİNİ GÖZALTINA ALAN POLİSE ERKAN BAŞ'TAN TEPKİ Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üyelerinin yürüyüşe geçtiği sırada polis gruba müdahale etti. TİP kortejinde bulunan Genel Başkan Erkan Baş, polislere tepki gösterdi. Parti üyelerinin gözaltına alınmaya çalışılmasına tepki gösteren Erkan Baş, kendisine bağıran polise ‘Bağırma’ dedi.
10.45 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, aralarında avukat ve gazetecilerin de bulunduğu en az 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
10.25 MEMUR-SEN TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.
Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar.
Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk "Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz.” dedi.
10.00 TKH DA SARAÇHANE MEYDANINA GİRİŞ YAPTI
Türkiye Komünist Hareketi (TKH)) üyeleriyle birlikte sloganlar atarak Saraçhane Meydanı’na geldi. TKH’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ” Parti kortejimiz Saraçhane Meydanı’na çıktı. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! Yaşasın 1 Mayıs!” denildi.
09.40 PARTİZAN ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALESİ Taksim’in emekçilere yasaklanmasının ardından meydana yürümek isteyen Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik üyelerine polis müdahale etti. Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alınırken, görüntü almak isteyen basın mensubu da engellenmeye çalışıldı.
09.30 SODAP ÜYELERİYLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyelerine polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen grupla polis arasında arbede çıktı.
09.20 BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Beşiktaş'ta toplanan kitleye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.
09.00 TKP'DEN 1 MAYIS PAYLAŞIMI
Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Memleketi yağmaya açanlara karşı kemer sıkma yumruğunu sık! Saraçhane’de toplanmaya başladık. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerini kullandı.
08.35 GENÇLİK KOMİTELERİ TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ: GÖZALTILAR VAR
Taksim’deki İstiklal Caddesi’nin alt sokaklarındaki bir binadan çıkarak meydana yürümek isteyen Gençlik Komiteleri, polis tarafından gözaltına alındı. Komitelerin aktardığına göre gözaltı sayısı en az 18.
08.30 HAK-İŞ'TEN KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA
HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet Taksim'de Kazancı Yokuşu girişindeki anıtta 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı.
Arslan'ın kısa bir konuşma yaptığı anmada, dua okuyan heyet daha sonra ellerindeki karanfili anıta bıraktı. HAK-İş heyeti 1 Mayıs'ı kutlayacakları Bursa'ya doğru yola çıktı.
08.00 SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.
07.30 POLİS, UNKAPANI KEMERLERİNİ KAPATTI
Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.
07.00 TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN YOLLARDA TEDBİRLER ARTIRILDI
Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.
05.30 DENİZ VE RAYLI SİSTEMLERDE ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI
İstanbul Valiliği'nin açıkladığı deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları başlatıldı.
04.00 KARA YOLLARINDA ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI
Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları başladı.