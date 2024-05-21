İddiası bile Koç Holding'in hisselerini uçurdu

Koç'un Yapı Kredi'deki hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir bankaya satacağı iddiası, şirketin borsa hisselerinin değer kazanmasına yol açtı.







Reuters bugün yayımladığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde merkezi bulunan First Abu Dhabi Bank’ın, Yapı Kredi’deki Koç Grubu'na ait %61,2 hissenin yaklaşık 8 milyar dolara satın alınması için ileri seviyede görüşmeler yürüttüğünü belirtti.







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Habere göre, potansiyel anlaşmanın detayları aylar süren müzakereler sonucunda şekillenirken, Koç Grubu hisseler için 8,5 milyar dolar talep etti, ancak First Abu Dhabi Bank 7,5 milyar dolar teklif etti.





Koç Grubu ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme bulunmamaktadır.”







Söz konusu haberler Koç’un borsadaki hisselerinin yükselmesine neden oldu.







Güne 246 lira seviyesinden başlayan Koç hisseleri, haberlerden sonra yüzde 10’a yakın yükselerek 270 lira seviyesine geldi.